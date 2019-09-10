В связи с днем Ашура в Азербайджане сдано более 2,4 тыс. литров донорской крови

БАКУ/Trend/ - В ходе акции "день Ашура", организованной министерством здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, нуждающимся в крови, безвозмездно сдали кровь 5401 человек.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 15:00, всего сдано 2430.5 литра крови.
Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.
Заготовленная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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