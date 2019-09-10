Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)

10 сентября 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С целью освещения в СМИ совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı-2019» 10 сентября был организован визит местных и зарубежных журналистов в район проведения учений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, журналисты, ознакомившись с участвующими в учениях личным составом и боевыми машинами, понаблюдали за полетами, после чего были проинформированы по интересующим их вопросам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)
  • Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)
  • Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)
  • Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» (ФОТО)
Новости по теме
Проведены очередные полеты на учениях “TurAz Qartalı-2019” - (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:20
Продолжаются совместные учения “TurAz Qartalı-2019” (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 5 сентября 20:01
Продолжается лечение азербайджанского солдата, раненного в результате нарушения режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 5 сентября 17:28
В ходе совместных учений “TurAz Qartalı - 2019” проводятся боевые полеты (ФOTO/ВИДEO)
Политика 4 сентября 18:41
Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 3 сентября 19:21
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДEO)
Политика 2 сентября 20:00
Лента новостей
Грузия является важным партнером для США с точки зрения торговых возможностей
Финансы 18:26
Проведены очередные полеты на учениях “TurAz Qartalı-2019” - (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:20
Сумма сделок на Узбекской товарной бирже сократилась на 33%
Бизнес 18:04
В Азербайджане спрос на облигации минфина превысил предложение
Финансы 18:01
В Узбекистане пройдет Международный чемпионат по робототехнике
Узбекистан 18:00
Отсутствие налога на кэшбэк будет развивать бонусный бизнес Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 17:58
В Азербайджане инвалидов в колясках будут обучать айкидо (ФОТО)
Спорт 17:53
В Казахстане физлицам списано почти $2 млн долгов по кредитам
Бизнес 17:51
В Турции было пробурено порядка 2 тыс. разведывательных скважин по поиску нефти
Энергетика 17:51