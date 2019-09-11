Научные учреждения Азербайджана будут проходить аккредитацию

11 сентября 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время при участии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) готовится проект положения об аккредитации научных учреждений страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент НАНА академик Акиф Ализаде

Ализаде сообщил, что с целью обеспечения исполнения основных обязанностей Совета по координации научных исследований Азербайджана, созданного решением Кабинета министров в прошлом году, созданы научные советы по научным направлениям и назначены их председатели.

Руководитель НАНА отметил важность обсуждений научных тем, актуальных научных проблем на научных советах, действующих в соответствующем направлении.

"При выборе темы необходимо обратить внимание на ее новизну, актуальность и научное значение. Ответственные лица должны быть активными в этом вопросе, выдвигать предложения, ответственно относиться к каждой научной работе», - сказал Ализаде.

Ученый отметил важность проведения исследований в актуальных, приоритетных направлениях для того, чтобы азербайджанская наука соответствовала требованиям мировой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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