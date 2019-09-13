В Баку выявлено около тонны непригодной к употреблению курятины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры по обеспечению пищевой безопасности населения, предотвращению продажи непригодной к использованию и наносящей серьезный вред здоровью пищевой продукции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД.

Так, сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД совместно с Агентством пищевой безопасности провели осмотр участка по разделке птицы, принадлежащего жителю Баку А. Мурсалову в пос. Говсан Сураханского района.

В ходе осмотра были обнаружены 996 кг непригодной к употреблению курятины.

Соответствующие образцы были переданы на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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