В Баку закрыли ресторан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности ограничило работу ресторана "Sabiha", принадлежащего физическому лицу Кязымовой Насибе Башир гызы, работающему по адресу: улица Ахмеда Раджабли, квартира пять в Наримановском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

После проверки, проведенной сотрудниками Агентства, было установлено, что были нарушены требования санитарно-гигиенических и технических нормативных документов по организации питания населения, приготовлению и хранению еды и напитков.

Во время мониторинга было обнаружено использование мяса и мясных продуктов, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу и не сопровождаемых ветеринарной справкой. Также зафиксировано, что сырье хранится прямо на кухне, на полу в зале и под столами из-за отсутствия участка по его хранению. На объекте не проводились работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Взятые пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

Объект работал без регистрации в реестре пищевой безопасности.

Мониторинги продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.