Акиф Ализаде: Со следующего года в Академии наук Азербайджана может начать функционировать лицей

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) может начать функционировать лицей.

Об этом сказал президент НАНА Акиф Ализаде во время встречи с магистрантами, сообщает в понедельник Trend.

«Хотелось бы, чтобы учащиеся 10-11 классов поступали в лицей Академии. Думаю, что в связи с 75-летием со следующего года в НАНА будет функционировать лицей», - сказал Ализаде.

Академик напомнил, что 27 марта 2020 года Академии исполняется 75 лет: «За прошедший период в НАНА функционировали научные школы, а работающие здесь видающиеся ученые внесли заметный вклад в мировую науку.

Президент НАНА добавил, что сегодня Академия является не только научным учреждением, но также учебным заведением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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