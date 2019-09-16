Прием студентов в АН Азербайджана увеличился вдвое — академик

16 сентября 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году прием студентов в Академию наук Азербайджана вдвое больше чем в предыдущие годы.

Об этом на мероприятии в Президиуме НАН Азербайджана, посвященном Дню знаний, сказал президент Академии наук, академик Акиф Ализаде, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в текущем году НАНА впервые начала платную подготовку в магистратуру: «В этом году в магистратуру НАНА поступило 120 студентов по 22 профессиям и 75 специальностям, что означает заполнение плановых мест на 90,2%. В настоящее время из 132 выпускников НАНА 82 являются нашими сотрудниками. Всего до настоящего времени в магистратуру поступило 204 человека, 166 из которых, продолжая образование и работают в наших лабораториях».

Добавив, что большинство выпускников магистратуры НАНА продолжают учебу по ступеням докторантуры и диссертантуры, академик уточнил, что из 74 выпускников 48 готовятся стать докторами философии, пять поступили в ведущие университеты мира — Оксфордский университет в Лондоне, университет Монпелье в Париже, Цзилиньский университет в Китае, Московский университет физических исследований и Стамбульский университет, а один выпускник этого года поступил по специальности «геофизика» в Университет Коджаэли в Турции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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