В Азербайджане учащиеся школ стали больше болеть сколиозом и кифозом - депутат

18 сентября 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учащиеся школ стали больше болеть сколиозом и кифозом.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению, сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Ганира Пашаева.

По словам депутата, их операции стоят очень дорого, и в большинстве случаев для лечения требуется именно операция.

Пашаева также добавила, что рост числа больных анемией – угроза для здоровья граждан, поэтому необходимо решить и этот вопрос.

Депутат отметила, что в стране необходимо усилить контроль над продажей антибиотиков.

По словам Пашаевой, проблемы, вызываемые антибиотиками, растут: «В Азербайджане продажа антибиотиков не контролируется, поэтому этому вопросу также следует уделить внимание».

Депутат также добавила, что на обсуждения осенней сессии парламента очень важно вынести законопроект о донорстве и трансплантации человеческих органов. «Создание законодательной базы в этом направлении очень важно, поскольку со следующего года начнет функционировать система обязательного медстрахования. Сотни больных в ожидании принятия этого закона», - отметила Пашаева.

В заключение она сказала, что в медико-просветительской работе страны превалируют рекламы клиник и врачей: «Поэтому необходимо правильно пропагандировать население о разных болезнях».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ганира Пашаева в ПАСЕ о расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана
Политика 28 июня 16:35
Азербайджанский депутат призвала ПАСЕ принять жесткие шаги в отношении Армении (ФОТО)
Политика 26 июня 10:18
Депутат Ганира Пашаева обзавелась питомцем в Центре заботы о бездомных собаках "Топлан"
Общество 3 июня 15:30
Азербайджанский депутат еще раз призвала СЕ оказать давление на Армению
Нагорно-карабахский конфликт 13 апреля 10:29
"Герои не забыты": вечер памяти в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 11 февраля 14:32
381 вид азербайджанской долмы – Таир Амирасланов представил очередной шедевр (ФОТО)
Культура 7 февраля 14:33
Лента новостей
В Азербайджане инвалидность может назначаться по новой модели
Общество 16:25
Звезда нью-йоркского джаза Мишель Уолкер приветствует бакинцев (ВИДЕО)
Культура 16:19
В Узбекистане планируют ввести налог на роскошь
Бизнес 16:10
Объем грузоперевозок в Азербайджане увеличился
Бизнес 16:09
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 4 раза
Финансы 16:08
В Азербайджане пройдет собеседование для учителей и мастеров учреждений профобразования
Общество 16:05
Грузия и Франция наладили плодотворные связи во многих областях
Финансы 16:00
ЕС готовит для Беларуси новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив
Беларусь 16:00
"КазТрансГаз" закупит электрооборудование
Тендеры 15:48