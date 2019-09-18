Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)

18 сентября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мардакянском лечебном пансионате министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана проводятся работы по ремонту и реконструкции, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

В учреждении на 200 коек будет создана современная инфраструктура по медико-социальной реабилитации, пансионат будет оснащен новым оборудованием для более эффективного лечения лиц с инвалидностью.

Ремонт и реконструкцию Мардакянского лечебного пансионата планируется завершить до конца текущего года.

В учреждении в течение года можно будет стационарно лечить до пяти тысяч лиц с инвалидностью, а амбулаторно – до 1500 лиц этой категории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Ремонт и реконструкция Мардакянского лечебного пансионата завершится до конца этого года (ФОТО)
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