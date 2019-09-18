На матч "Карабах"-"Севилья" продано свыше 90 % билетов

БАКУ/Trend/ - На матч "Карабах"-"Севилья", который пройдет 19 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА реализовано свыше 90 процентов билетов, пущенных в продажу.

Об этом в среду сообщил Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Нурлан Ибрагимов.

По его словам, в настоящее время в продаже осталось около тысячи билетов.

"Продано свыше 30 тысяч билетов, осталось коло 800 - 1000 билетов. И эти билеты будут реализованы в ближайшее время. Продажа билетов продолжается", - сказал Ибрагимов.

Напомним, что 19 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова примет испанскую "Севилью". Игра начнется в 20:55 по бакинскому времени. Игрой будет управлять судейская бригада из Украины.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.