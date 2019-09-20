В пятый день Чемпионата мира в Баку Зохра Агамирова вступит в борьбу за лицензию на Олимпийские игры–2020

20 сентября 2019 08:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 20 сентября, в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет пятый день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Состоится финал многоборья, в котором примут участие 24 гимнастки. По итогам соревнования определится победитель, также ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны) на Олимпийские игры–2020.

В финале многоборья на ковер от Азербайджана выйдет Зохра Агамирова.

Соревнования стартуют в 14:30, они пройдут в двух составах - вначале выступят гимнастки группы B (занявшие 13-24 места в квалификации), а затем группа A (1-12 места в квалификации). Зохра Агамирова выступит в составе гимнасток группы B, так как в сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы и лента) набрала 60.050 баллов и расположилась на 21 строчке среди финалисток.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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