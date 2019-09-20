Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова взяла лицензию на Олимпийские игры-2020

20 сентября 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выиграла лицензию на Олимпийские игры-2020, сообщает в пятницу Trend.

Финал многоборья проходит сегодня, 20 сентября, в двух составах - вначале выступили гимнастки группы «B» (занявшие 13-24 места в квалификации), а затем предстоит выступить группе «A» (1-12 места в квалификации).

Зохра Агамирова выступила в составе гимнасток группы «B» и заняла четвертое место в своей группе. Следовательно, вне зависимости от того как выступят гимнастки группы «А», Зохра Агамирова попадает в ТОП-16 гимнасток.

По результату своего выступления в финале многоборья Зохра Агамирова в сумме за четыре упражнения набрала 78.725 балла.

За упражнение с обручем Агамирова получила 20.900 балла, с мячом - 19.525 балла, с булавами - 21.200 балла, с лентой - 17.100 балла.

Напомним, что ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получают лицензию (максимум две гимнастки от страны) на Олимпийские игры–2020.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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