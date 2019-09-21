Групповая команда Азербайджана вступает в борьбу на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 21 сентября, в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет шестой день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Состоятся соревнования команд в групповых упражнениях - 5 мячей, 3 обруча и 2 пары булав. По их итогам определятся команды-финалисты и победители в многоборье. Также пять команд получат лицензии на Олимпийские игры–2020.

Напомним, что по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

Соревнования начнутся в 14.30, на них Азербайджан представит команда в групповых упражнениях, в которую вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («FairyTaleswillcometolife»).

(Автор:Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.