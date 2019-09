Мы знали, для чего работали весь год – команда Азербайджана в групповых упражнениях

БАКУ /Trend/ - Выступать на Чемпионате мира было очень волнительно и ответственно, сказали в субботу Trend азербайджанские гимнастки, входящие в состав команды в групповых упражнениях.

Напомним, в ходе сегодняшних соревнований команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

«Выступать в родной стране очень сложно и ответственно, но мы справились со своим волнением. Знали, для чего работали весь год. Это был очень важный старт в нашей карьере, потому что Чемпионат мира носит лицензионный характер», - сказала Айшан Байрамова.

Диана Ахмедбейли отметила, что проведение столь важного соревнования в родной стране – это, с одной стороны, огромный подарок, а, с другой стороны, огромная ответственность.

«Перед выходом на ковер мы понимали, что работали весь год и обязательно должны сделать все хорошо. Конечно, присутствовало волнение, но настрой был оптимистичный, поэтому мы вышли и выполнили программу», - сказала Алия Пашаева.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

