Атмосфера на трибунах в Баку потрясающая – юная зрительница из Дубая

22 сентября 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мне интересно наблюдать за выступлениями гимнасток, которые приехали на соревнования в Баку из разных стран, сказала в воскресенье Trend юная зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Микаэла Нескородова, приехавшая из Дубая (ОАЭ).

«В Баку я приехала из Дубая, там занимаюсь художественной гимнастикой в филиале «Школы Дерюгиных». Выступления известных гимнасток меня вдохновляют заниматься этим видом спорта. На Чемпионате болею за сборную Украины, гимнастки большие молодцы и я желаю им удачи. Арена гимнастики в Баку красивая, большая и яркая. Много зрителей пришло посмотреть соревнования, атмосфера на трибунах потрясающая», - сказала юная зрительница.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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