В Азербайджане завершился прием документов желающих работать в учреждениях профобразвания

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по приему на работу в государственных учреждениях профессионального образования.

Как сообщает в среду Trend, соответствующие кандидаты будут приглашены на собеседование до 25 сентября.

Собеседования пройдут с 26 по 30 сентября.

Итоговые результаты будут обнародованы первого октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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