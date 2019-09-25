В Азербайджане завершился прием документов желающих работать в учреждениях профобразвания

25 сентября 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по приему на работу в государственных учреждениях профессионального образования.

Как сообщает в среду Trend, соответствующие кандидаты будут приглашены на собеседование до 25 сентября.

Собеседования пройдут с 26 по 30 сентября.

Итоговые результаты будут обнародованы первого октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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