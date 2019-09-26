Жители Баку тратят больше на непродовольственные товары

26 сентября 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем торгового оборота в Баку в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года вырос на 3,2 процента и составил 13 миллиардов 141,4 миллиона манатов, сообщает Trend.

Стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, алкогольных напитков и табачной продукции выросла на 3,6 процента и составила 5 миллиардов 918,1 миллиона манатов, объем реализованных непродовольственных товаров вырос на 3 процента и составил 7 миллиардов 223,3 миллиона манатов.

28,3 процента продовольственной продукции реализовано предприятиями со статусом юридического лица, 45,5 процента - торговыми объектами, принадлежащими частным предпринимателям, 26,2 процента - на продуктовых рынках.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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