В Баку будут временно изменены маршруты шести автобусов в направлении круга 3-го микрорайона

27 сентября 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку будут временно изменены маршруты шести автобусов в направлении круга 3-го микрорайона.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, из-за ограничения движения на улице Асифа Магеррамова, пересечении с улицей Джейхуна Салимова до пересечения с улицей 20 января, в связи с ремонтными работами, схемы движения маршрутных автобусов 61,67,83,85,92 и 135 будут изменены.

Движение автобусов будет организовано по альтернативным улицам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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