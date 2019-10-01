В Центре Гейдара Алиева выступят Эмир Кустурица и его группа

1 октября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 29 ноября состоится концерт легендарного Эмира Кустурицы и его группы "The No Smoking Orchestra", сообщает во вторник Trend.

Зрителям будут представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан.

На протяжении всей своей карьеры Эмир Кустурица завоевал популярность и славу в различных сферах. Сначала его узнали как кинорежиссера и сценариста, потом он самоутвердился как талантливый музыкант. Многогранный талант и деятельность сделали Эмира Кустурицу символом балканской культуры.

Он родился в Сараево. С ранних лет проявлял интерес к искусству. Часто сбегая с уроков, он проводил время в кинозалах, пересматривая любимые фильмы. Именно в одном из кинотеатров Сараево он наконец понял, что хочет связать свою жизнь с захватывающим миром кино.

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