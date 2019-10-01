Азербайджан улучшил позицию в Индексе паспортов

БАКУ /Trend/ - В опубликованном первого октября компанией Henley & Partners обновленном Индексе паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира в четвертом квартале 2019 года, Азербайджан поднялся на два пункта, заняв 76-е место, сообщает Trend, со ссылкой на компанию Henley & Partners.

Однако, в течение трех месяцев количество безвизовых стран для граждан Азербайджана осталось прежним – 66 направлений, а продвижение в рейтинге произошло из-за снижения показателей других государств.

Страны-соседи Азербайджана не добились существенного прогресса. Граждане России получили безвизовый доступ в Сьерра-Леоне, и теперь россияне могут посещать без визы 117 стран. Показатели Казахстана остались прежними – 75 безвизовых стран. У Турции общее число безвизовых направлений достигает 112.

Тройка лидеров также осталась неизменной. Первые места в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных. Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран. На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений.

Отметим, что Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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