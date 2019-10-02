Экзаменационный центр Азербайджана проведет пробный экзамен по приему на госслужбу

2 октября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) четвертого октября проведет пробный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB для лиц, желающих быть принятыми на госслужбу, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен начнется в 10:00.

Экзамен будет проходить в здании ГЭЦ по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 в Насиминском районе Баку.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится в 09:00 часов четвертого октября.

Регистрацию можно пройти на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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