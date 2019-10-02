ЕС: В Азербайджане порядка 30% проектов по сотрудничеству связаны со сферой образования

БАКУ /Trend/ - Порядка 30 процентов проектов сотрудничества, осуществляемых с различными структурами Азербайджана, связаны именно со сферой образования.

Об этом, выступая на презентации проекта «Улучшение дошкольного и начального образования посредством общинных групп», финансируемого ЕС и реализуемого Институтом образования Азербайджана при поддержке ЮНИСЕФ, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает в среду Trend.

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