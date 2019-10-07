Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)

7 октября 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле завершился IV Культурный фестиваль этноспорта.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в фестивале приняли участие 16 стран.

При организации Федерации конного спорта Азербайджана, на фестивале страну представляла делегация в составе 50 человек, состоящая из группы всадников ГПС и танцевального ансамбля.

Различные мероприятия, которые прошли в рамках фестиваля с третьего по шестое октября, наблюдали свыше миллиона людей из Турции, а также разных стран мира.

Участие на мероприятии Карабахских скакунов, которые охраняются и развиваются благодаря особому вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева, было особо зрелищным. Шоу - композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны", представленная под девизом "Одна нация, два государства", демонстрирующее чарущую красоту Азербайджанского келагаи, а также мощь и грацию Карабахских скакунов, считающихся национальным культурным достоянием Азербайджана, и обладающих поразительными особенностями, вызвала большой интерес зрителей.

В финале мероприятия участники были награждены специальными медалями и грамотами. Представителям Азербайджана награды вручил вице-президент Турции Фуад Огтай.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
  • Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны" в Турции вызвала большой интерес (ФОТО)
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