В Баку за незаконные поборы уволена директор школы

БАКУ /Trend/ - Директор средней школы №108 Кельбаджарского района Басти Гусейнова, о которой в соцсетях была распространена информация о том, что она поручила учителями собирать деньги, уволена, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Сегодня замминистра образования Махаббат Велиева и руководители других структурных подразделений министерства посетили учебное заведение для разбирательства на месте.

Выяснилось, что согласно обращению Кельбаджарского районного отдела образования от 20 июня 2019 г., учитывая, что здание, в котором находится это учебное заведение, находится в аварийном состоянии, на период строительства нового здания было разрешено проводить учебный процесс в другом здании. 9 августа здание, предложенное министерством образования, было осмотрено, и достигнута договоренность о размещении в нем школы. Было принято решение о том, что все расходы по переезду и аренде будут финансироваться за государственный счет. Несмотря на это, директор Басти Гусейнова дала указания учителям собрать деньги под видом арендной платы. Разбирательство по данному вопросу продолжается.

Напомним, что в СМИ и соцсетях была распространена информация о том, что директор вышеназванной школы, находящейся в Сураханском районе, делила собранные деньги между учителями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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