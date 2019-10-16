Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении экс-зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы

16 октября 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении бывшего зампреда Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на генпрокуратуру.

Уголовное дело возбуждено по ст. 133.2.1. (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц) и 133.2.4. (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК Азербайджана.

На основании многочисленных обращений НПО по защите прав женщин и детей Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование по распространившейся информации о насильственных действиях бывшего зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы в отношении членов своей семьи - супруги и детей.

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