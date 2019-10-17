В Азербайджане учебники начальных классов способствуют повышенной учебной нагрузке – минобразования

17 октября 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводится работа по применению различных сроков использования учебников.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

Министр напомнил, что срок использования учебников рассчитан на 4 года. В связи с изменением числа учащихся издаются дополнительные пособия.

По его словам, в ближайшее время вопрос будет согласован с соответствующими госструктурами: "Считаем, что некоторые учебники, в частности, учебники начальных классов, составлены так, что на учащихся ложится довольно высокая еженедельная учебная нагрузка. Но есть и такие учебники, которые мало используются. Мы работаем над изданием учебников, срок использования которых будет различным, в зависимости от класса и учебной нагрузки. Считаю, что это послужит сохранению учебников в хорошем состоянии".

Он добавил, что школам роздан ряд новых учебников в качестве резервных учебников для учащихся начальных классов: «Они протестированы в 150 школах. Они будут шире применяться если оправдают себя».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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