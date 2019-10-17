Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

17 октября 2019 13:16 (UTC+04:00)

17 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Fitch Rating: Азербайджан лидирует на Южном Кавказе по стабильному росту, Страна подпишет соглашение о преференциальной торговле с Турцией, Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности, Lufthansa назвала Баку городом месяца и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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