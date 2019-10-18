Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)

18 октября 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ручные работы микро и малых предпринимателей продемонстрированы на ярмарке выставки-продажи под названием "Создай свой рынок", которая была организована Государственной службой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, целью проведения ярмарки, которая была организована в центре кино Низами, является поддержка продажи продукции, изготовленной малообеспеченными семьями и лицами, которые создали свое производство посредством программы самозанятости.

Наряду с лицами, присоединившимися к программе самозанятости, микро и малыми предпринимателями, которые участвуют в ярмарке при поддержке Агентства, также Общественное объединение заботы о малообеспеченных семьях "Дамла" представили такие работы как резьба по дереву, ковры, сувениры, национальная одежда и арахчыны, картины и другое.

Предусматривается регулярное проведение ярмарки "Создай свой рынок".

Отметим, что с целью расширения среди населения предпринимательской деятельности, развития микро и малого предпринимательства, повышении доли субъектов МСБ в сфере занятости, Агентство развития МСБ регулярно информирует граждан о программе самозанятости, оказывает поддержку в их координировании с Государственной службой занятости для участия к программе. В то же время Агентство активно участвует в проведении тренингов для лиц, присоединившихся к программе самозанятости, а также предоставляет им информационные и консультативные услуги.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
  • Агентство развития МСБ оказывает поддержку предпринимателям в реализации продукции (ФОТО)
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