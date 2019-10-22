Избран председатель Общественного совета при минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Общественного совета при министерстве образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

На заседании было принято Положение (регламент) Общественного совета, профессор Бакинского госуниверситета Шахлар Аскеров был избран председателем Совета, эксперт по образованию Надир Исрафилов - заместителем председателя, а глава Ассоциации молодых ученых, аспирантов и магистров Ильгар Оруджев – ответственным секретарем.

На заседании члены Совета обсудили предварительные предложения по Плану деятельности Совета. На следующем заседании ожидается его утверждение.

Напомним, что создание Совета нацелено на повышение прозрачности в деятельности министерства, обеспечение усиления взаимодействия с общественностью в образовательной сфере.

Отметим, что Общественный совет при минобразования был создан приказом министра образования 11 июля 2019 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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