Избран председатель Общественного совета при минобразования Азербайджана

22 октября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Общественного совета при министерстве образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

На заседании было принято Положение (регламент) Общественного совета, профессор Бакинского госуниверситета Шахлар Аскеров был избран председателем Совета, эксперт по образованию Надир Исрафилов - заместителем председателя, а глава Ассоциации молодых ученых, аспирантов и магистров Ильгар Оруджев – ответственным секретарем.

На заседании члены Совета обсудили предварительные предложения по Плану деятельности Совета. На следующем заседании ожидается его утверждение.

Напомним, что создание Совета нацелено на повышение прозрачности в деятельности министерства, обеспечение усиления взаимодействия с общественностью в образовательной сфере.

Отметим, что Общественный совет при минобразования был создан приказом министра образования 11 июля 2019 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Избран председатель Общественного совета при минобразования Азербайджана
  • Избран председатель Общественного совета при минобразования Азербайджана
Новости по теме
В Азербайджане вновь стартовал процесс электронной смены школы
Общество 21 октября 11:34
Ожидается утверждение нескольких образцов унифицированной школьной формы - министр
Общество 17 октября 19:58
Джейхун Байрамов о деталях обучения в подготовительных группах вузов
Общество 17 октября 19:37
Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход
Общество 17 октября 19:00
В Азербайджане учебники начальных классов способствуют повышенной учебной нагрузке – минобразования
Общество 17 октября 15:15
С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей
Общество 17 октября 14:33
Лента новостей
«Бакинский международный торговый морской порт Говсан» вступил в международную Ассоциацию ТМТМ
Бизнес 11:33
Американская компания расширяет территорию разведки нефти и газа в Турции
Энергетика 11:28
Туркменистан нацелен на освоение нефтегазовых месторождений за счёт иностранных инвестиций
Энергетика 11:25
В Азербайджане завершается реализация проекта стекольного завода - замминистра
Экономика 11:24
В сентябре 2019 г. объемы перевалки грузов из Китая через порты Турции превысили 3 млн тонн
Турция 11:18
В Баку завершается строительство второго пешеходного перехода с лифтом и эскалатором
Общество 11:06
Узбекистан сократил производство бензина
Энергетика 11:04
КТК-Казахстан продлил тендер на поставку телекоммуникационного оборудования
Тендеры 11:01
Обнародованы объемы перевалки грузов из США через порты Турции за сентябрь 2019 г.
Турция 11:00