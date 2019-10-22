Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)

22 октября 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, очередное мероприятие в целях очистки водных бассейнов от синтетических сетей и других запрещенных рыболовных средств, проведено в Мингячевирском водохранилище.

В ходе рейда, который был проведен сотрудниками Регионального управления экологии № 8 и управления полиции на водном транспорте, часть Мингячевирского водохранилища очищена от запрещенных рыболовных средств и синтетических сетей, установленных для ловли рыбы.

Рейды на Мингячевирском водохранилище и других водоёмах продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
  • Мингячевирское водохранилище очищено от незаконных рыболовных средств (ФОТО)
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