Экзаменационный центр Азербайджана проведет собеседования по приему на госслужбу

24 октября 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 30 октября по 13 декабря планирует провести общие собеседования по приему на госслужбу, объявленных 17 сентября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

На собеседование предусмотрены 93 места по 84 вакантным должностям семи государственных органов. По объявленным должностям планируется провести 158 собеседований.

Центр доводит до сведения кандидатов, что их неучастие в собеседовании не считается уважительной причиной, расценивается, как результат их безответственности, и регистрируются в информационной базе ГЭЦ. Для отказа от выбранной должности необходимо выбрать свое имя в графике проведения собеседований и в открывшейся форме нажать на кнопку "İMTİNA".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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