В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)

24 октября 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку продолжаются интерактивные семинары на тему "Роль социальных сетей в жизни молодежи: позитивные и негативные аспекты".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), Академия СГБ имени Гейдара Алиева продолжает для учеников 10 и 11 классов столичных средних школ интерактивные семинары на тему "Роль социальных сетей в жизни молодежи: позитивные и негативные аспекты".

Семинары проводятся опытными сотрудниками СГБ, преподавателями академии и приглашенными экспертами в этой области.

Целью проведения семинаров является осуществление поручений Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по воспитанию молодежи в духе патриотизма, верности государственности, защиты национально-духовных ценностей и морального наследия, развитию у молодых людей культуры толерантности и общественному информированию.

При поддержке Министерства образования и ИВ Насиминского района очередной семинар был проведен в средней школе № 26 Насиминского района.

В начале мероприятия участники ознакомились с Музеем славы, освещающим богатый и содержательный жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем были проведены интерактивные дискуссии о положительных и негативных сторонах соцсетей, а также психологических последствиях отдаления молодежи от реальной жизни и посвящения досуга «виртуальной жизни».

Первый замначальника Академии Эльшад Насиров отметил, что наряду с пользой современных ИКТ, они несут также новые угрозы, одной из которых являются соцсети. И приоритетным вопросом является просвещение молодежи в этой сфере.

На семинаре были заслушаны доклады, проведены интерактивные обсуждения с интенсивным участием учащихся.

Первый заместитель главы ИВ Насиминского района Гюлара Вердиева поблагодарила руководство СГБ за организацию семинара. Она подчеркнула важность таких мероприятий с точки зрения воспитания подростков в духе патриотизма, верности государственности, уважения национально-духовным ценностям.

В заключение участникам был показан видеоролик на тему «Роль социальных сетей в жизни молодежи».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
  • В Баку прошел семинар о роли социальных сетей в жизни молодежи (ФОТО)
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