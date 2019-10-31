Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)

31 октября 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лаборатории пищевой безопасности в Азербайджане созданы прекрасные условия.

Об этом сказал представитель ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи во время инфотура в Агентстве пищевой безопасности, проведенного с участием глав функционирующих в Азербайджане представительств международных организаций, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что созданная в Агентстве лаборатория является одной из передовых в мире. «Считаю, что созданные здесь условия внесут солидный вклад в дело заботы о здоровье граждан Азербайджана, и это лучшая лаборатория, которую я видел до сих пор. ООН всегда будет поддерживать проводимые здесь работы», - отметил Исагзаи.

Представитель добавил, что создание такой лаборатории имеет большое значение для Азербайджана с точки зрения социально-экономического развития страны и обеспечения пищевой безопасности».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
  • Гулам Исагзаи: Лаборатория Агентства пищевой безопасности в Азербайджане одна из лучших, среди увиденных мной (ФОТО)
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