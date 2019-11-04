Более 15 процентов населения Азербайджана являются курящими (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Курящими в Азербайджана являются 15,3 процента населения, сообщает в понедельник Trend.

По данным обследования домохозяйств в 2018 году, в Азербайджане курят 0,1 процента населения в возрасте 15-19 лет, 13,4 процента населения в возрасте 20-44 года и 21,7 процента населения в возрасте 45-64 года.

14 процентов курильщиков старше 65 лет, 5,3 процента населения курит более 20 сигарет в день.

Согласно исследованию, 31,9 процента мужчин в стране являются курящими. В целом, в стране являются курящими 0,2 процента мужчин в возрасте 15-19 лет, 26,5 процента в возрасте 20-44, 47,8 процента в возрасте 45-64 года, 32,3 процента курильщиков старше 65 лет.

Показатель курения среди женщин по всем возрастным группам составил 0,0 процента (если информация характеризуется мелкими числами, то оно отмечается как 0,0).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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