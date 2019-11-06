На одной из улиц Сабаильского района Баку начнется замена коммуникаций

БАКУ/Trend/ - С 10 ноября, в рамках работ по реконструкции, на улице Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе начнется замена коммуникаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Работы будут проводиться на отрезке улицы от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.

Структуры, занимающиеся прокладкой коммуникационных линий, сообщили Госагентству что работы планируется завершить в короткие сроки.

Просьба к водителям - в период проведения работ пользоваться альтернативными дорогами во избежание возникновения пробок и заторов на этой улице.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.