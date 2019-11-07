«Человек талантливый, талантлив во всех областях»

Лион Фейхтвангер - немецкий писатель, журналист

Именно этим афоризмом можно охарактеризовать личность, о которой пойдет речь в нашей статье. Известный азербайджанский врач и бизнесмен Сабир Аднаевич Аднаев относится к той категории людей, которые взявшись за любое дело могут добиться успеха. Свидетельством тому является жизненный и профессиональный путь Сабира Аднаевича Аднаева.

Будущий врач, который впоследствии станет гарантом здоровья тысяч людей, родился 7 ноября 1949 года в Муроме (Россия), в семье военнослужащего. Он был единственным сыном заслуженного чекиста, полковника КГБ Аднаева Адна Байровича и заслуженной учительницы, педагога по физике и математике Аднаевой Людмилы Михайловны. В 1957 году семья Аднаевых переезжает в Баку. Окончив школу, в 1966 году, Сабир Аднаев поступает на педиатрический факультет Азербайджанского Государственного университета им. Н.Нариманова, ныне известного как Азербайджанский медицинский университет. Затем молодой врач решил продолжить профессиональное образование в аспирантуре по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения» при Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей.

Сабир Аднаев от природы неутомимый человек, который на протяжении всей жизни работал над собой, что позволило ему развить данные от Бога таланты.

Эти качества и природный талант помогли ему позднее успешно окончив аспирантуру стать первым в Азербайджане специалистом, защитившим диссертацию по теме «Совершенствование организации скорой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях». В последующие годы отличившийся профессиональными качествами Сабир Аднаев был удостоен почетных званий не только в Азербайджане, но и на всесоюзном уровне.

На протяжении своей карьеры Сабир Аднаев долгие годы проработал в системе Министерства здравоохранения Азербайджана, в качестве специалиста по организации работы скорой медицинской помощи. Усердная работа и стремление к совершенству послужили развитию работы Службы скорой медицинской помощи, которая в годы его управления в конце 80-ых годов стала одной из лучших в Советском Союзе. Он внес значительный вклад не только в организацию здравоохранения страны, но и защиту интересов медицинских работников на посту одного из руководителей Азербайджанского Республиканского комитета профсоюза медицинских работников и председателя аттестационной комиссии врачей.

Партнеры по бизнесу и друзья характеризуют Сабира Аднаевича не только как талантливого руководителя группы компаний, но и глубоко гармоничную, цельную, всесторонне развитую личность.

Его стремление познавать новое, быть всегда впереди событий, а также опыт приобретенный на протяжении долгих лет работы в сфере медицины и

управления позволили организовать и возглавить в 1991 году первое в Азербайджане страховое акционерное общество «ARXA», а позднее в 1995 году страховую компанию «A-Group». И ему удалось, в, казалось бы, в новой и незнакомой бизнес среде страховых услуг создать одну из передовых компаний Азербайджана. Сегодня «A-Group» входит в десятку наиболее успешных страховых компаний Азербайджана и за этими успехами стоят титанические усилия, так как в начале 90-ых годов Азербайджан переживал не легкие времена, страна переживала экономический кризис и переходный период, на фоне политической нестабильности. Развивать в это время страховой бизнес было практически невозможно, так как условия на рынке были более чем не благоприятными. Однако профессионалы своего дела способны добиться успеха в любых условиях. Сабир Аднаевич являясь примером отличного руководителя, способного правильно и вовремя объединить самых разных людей ради достижения одной цели, создал компанию способную в только, что добившейся независимости стране представить страховые услуги, соответствующие международным стандартам.

По мере роста профессионализма, естественным образом росли и достижения Сабира Аднаева. Человеком необычайной энергии и эрудиции на этот раз был заложен фундамент будущих успехов в сопредельной с государственным медицинским обслуживанием сфере. Сабир Аднаев в 1998 году стал первым в Азербайджане владельцем частной медицинской сервисной компании «MediClub». Талантливый руководитель сумел создать большую сплоченную команду из разных специалистов медиков. Команде «MediClub» удалось достичь больших успехов в плане медицинского обслуживания своих пациентов, и компания по сей день считается одной из лучших азербайджанских клиник.

Развитая интуиция позволила ему предвидеть успешность и перспективы своего медицинского бизнеса на региональном уровне. Видение того, в каком направлении необходимо двигаться и как достичь цели, а также успех на местном рынке позволили сделать очередной шаг в карьере – в 1999 году им был открыт филиал клиники в Грузии - «MediClubGeorgia». Время показало, насколько правильным было это решение и в настоящее время компании имеют сетевую структуру и охватывают своей деятельностью значительную часть территории региона начиная от Каспийского моря и заканчивая Черным морем. Не последнюю роль в успешности бизнес-проектов Сабира Аднаева сыграли его убежденность в правильности собственных действий и способность заражать этой убеждённостью и одержимостью идеей своих сотрудников и бизнес-партнеров.

Сегодня «MediClub» наряду с обеспечением здоровья граждан страны, также печётся о молодом поколении врачей. На основе соглашения, подписанного компанией с Азербайджанским Медицинским Университетом (АМУ) 10 студентов, ежемесячно получают дополнительные стипендии в размере 150 манатов. Для групп, состоящих из 12 студентов и резидентов АМУ, созданы условия для прохождения бесплатного обучения BLS и ACLS, стажировок и участия в научных исследованиях, проводимых на базе компании «MediClub», что конечно же скажется в будущем на их профессионализме. И кто знает сколько жизней спасут

и скольким людям подарят здоровье эти студенты и резиденты с легкой руки «MediClub», получив незаменимый в их профессии опыт работы в клинике.

И этим добрые дела компании, возглавляемой Сабиром Аднаевым не заканчиваются. Как известно, частная медицинская клиника «MediClub» взяла под опеку один из детских приютов страны и оказывает детям из этого приюта бесплатную медицинскую помощь.

Прекрасные личностные качества Сабира Аднаевича, который отличается организаторскими способностями и стремлением всегда идти в ногу со временем, а также готовностью к реализации новых проектов создали основу для организации в 2014 году Национального института спортивной медицины и реабилитации.

Успех известного врача и бизнесмена не случаен, так как этот человек прекрасно подкован в интеллектуальном плане. У Сабира Аднаева обширная библиотека и в широкий круг его интересов входит любовь к чтению и искусству. Известен даже случай спонсорской поддержки, одной из компаний, возглавляемых Сабиром Аднаевым театральной постановки одного из азербайджанских театров. Однако он не относится к категории людей, афиширующих свою благотворительную и спонсорскую деятельность.

Любовь к художественной и научной литературе помогли Сабиру Аднаеву написать немало научных статей и сегодня он является автором ряда научно-медицинских статей.

Оставив за спиной более 40 лет профессионального стажа, Сабир Аднаев проявил себя, как грамотный, вдумчивый специалист, известный в профессиональной среде благодаря прекрасным организационным способностям в области здравоохранения и страхования.

Наряду с высокими профессиональными достижениями он отличается также и личностными качествами и люди из его окружения отмечают такие его качества как чуткость, чувство коллективизма, внимание к окружающим его людям.

«Наше поколение является живыми свидетелями тех трагических событий, пик которых пришелся на 20 января. В то время я работал главным врачом Станции скорой медицинской помощи Октябрьского, ныне Ясамальского района Баку. Вечером на станцию позвонил главврач Бакинской станции скорой помощи Сабир Аднаев, который взволнованным голосом сообщил о взрыве в здании Азербайджанского телевидения. Количество вызовов увеличивалось с каждой минутой, но у нас практически не было возможности исполнять свой долг. Из-за перекрытых улиц и военных, стрелявших без разбору, мы с трудом могли доставить раненых в больницы. С нами на связи постоянно был главврач Сабир Аднаев, который взволнованно сообщал о том, что кого-то ранили на балконе, а кого-то застрелили в блоке. При этом он все время кричал врачам в рацию - постарайтесь беречь себя, - к этому времени уже несколько наших врачей получили ранения», - рассказывает бывший главврач Станции скорой медицинской помощи Октябрьского, ныне Ясамальского района Баку Мурсал Гамидов, который в

далекие 90-ые годы работал под руководством Сабира Аднаева, занимавшего в то время должность главврача Бакинской станции скорой помощи.

Те трагические события, которые стали испытанием для нашего народа и стали своего рода экзаменом гуманности и человеческих качеств, который азербайджанские врачи прошли с отличием. Но, Сабир Аднаевич никогда не говорит об этом, так как считает подобное отношение к людям естественным, ведь иначе и быть не может.

Гуманность и любовь к людям, необходимые качества для человека, избравшего профессию врача, нашли отражение в этом человеке сполна. Для него важны окружающие его люди, сотрудники, коллеги, друзья и родственники, среди которых он известен как гостеприимный человек, часто собирающий друзей, любящий готовить и практически всегда готовящий для них сам.

Сабир Аднаев на протяжении всего карьерного пути руководствовался принципами великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева, который не раз утверждал: «Государство, имеющее сильную экономику, может все». Эти принципы служили стимулом и помогли ему в создании своего бизнеса, служащего общенациональным интересам нашей страны.

Как известно, каждому человеку присуща собственная миссия в этой жизни и Сабир Аднаев относится к категории тех людей, которые сполна вкладывают свои возможности и талант в добрые дела, которые творят, и занимают свойственное только им место в мироздании.

В этом году полный энергии Сабир Аднаевич празднует 70-летний юбилей с намерением и в будущем работать во благо процветания своей страны и служения народу.

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