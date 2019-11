Как победить себя? – Интервью с «Железным Человеком» (ФОТО)

IRONMAN — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Триатлон IRONMAN считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире. Участникам даётся 17 часов, чтоб пройти все 3 этапа гонки: заплыв в море или озере, заезд на велосипеде по шоссе и марафонский забег. Любому участнику, уложившемуся в данный отрезок времени, присваивается звание «Железного человека» - IRONMAN.

Наш гость — исполнительный директор компании МЕТАК Айдын Керимов. Сегодня мы будем говорить не о бизнесе, а о пути, преодолев который он стал «Железным человеком».

— Айдын, поздравляю Вас с победой. Как долго вы к ней шли? Чего вам это стоило?

— Если бы 2 года назад кто-то мне сказал, что я смогу проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км, а после этого еще и пробежать 42 км, я бы подумал, что это просто абсурд. Плавать я умел еще с детства, на велосипеде кататься мог, но никогда за свою жизнь не увлекался бегом. И поэтому я решил начать свой путь к своей заветной мечте стать IRONMAN-ом с беговых тренировок. На первой тренировке я пробежал 2 км, после чего у меня несколько дней болели ноги. Но уже через 2 месяца смог преодолеть 10 км. Радости моей не было предела! Но мысль о том, что можно пробежать 42 км, казалась утопией. Слоган IRONMAN звучит так "Anything is possible" ("Все возможно" - ред.), потому я решил не сдаваться. Могу сказать, что залог успеха в триатлоне — постоянство и регулярность тренировок.

— Почему именно IRONMAN?

— Случайное знакомство с IRONMAN заинтриговало меня тем, что это давало мне возможность бросить вызов самому себе. Ведь ты должен быть хорош, не в одной спортивной дисциплине, а сразу в трех. Более того, здесь есть конечная цель, к которой ты стремишься, и, в отличие от других видов спорта, к этой цели нельзя прийти напрямую.

— Но к этому нужно прийти и иметь мотивацию. Откуда у Вас такая мотивация?

— Долгое время я пытался сбросить лишний вес и привести себя в форму. Я пробовал разные диеты, начинал заниматься разными видами спорта. К сожалению, все мои усилия не приносили желаемого результата. Избыточный вес негативно влиял на мое моральное состояние. Моя главная мотивация —моя семья, в особенности мой старший сын, который уже многое понимает. Своим новым образом жизни я хотел показать ему хороший пример, привить ему такие ценности, как здоровый образ жизни, целеустремленность.

— Айдын, я так понимаю, что у Вас очень много свободного времени. Расскажите о Вашем досуге.

— Конечно, у меня есть целых 24 часа в день, как и у всех. И поверьте мне, что этого времени достаточно для полноценного сна, тренировок, работы, отдыха, семьи и друзей. Я уверен, что среди читателей будут те, которые скажут, что времени категорически не хватает, о каком спорте ещё может идти речь. Да, я тоже проходил через это. У меня большой объем работы, семейные обязательства, корпоративные встречи, дружеские посиделки — все это занимает много времени. И спорт потихоньку уходит на задний план. Но триатлон меняет твой режим: заставляет тебя ложиться и просыпаться рано, быть избирательным в питании и следить за интенсивностью тренировок.

— А сколько нужно тренироваться для достижения такого результата?

— Как я говорил до этого, триатлон любит постоянство. Для достижения определенного результата необходимо увеличивать либо интенсивность, либо объем тренировок. Могу сказать, что в среднем занимаюсь по 2 часа в день 6 раз в неделю. Перед соревнованием еженедельный объем тренировок может достигать 20 часов.

— Айдын, не утомляет ли Вас такой жёсткий график?

— Как говорит мой отец, «в здоровом теле здоровый дух». С того дня, как я поставил перед собой цель, мне удалось сбросить лишний вес, стать подтянутым и здоровым. А помимо этого стал крепким ещё и морально. С приближением времени соревнования ты становишься более требовательным к себе, каждую минуту своей тренировки отрабатываешь по максимуму. После такой усердной тренировки я чувствую невероятное удовлетворение, спорт дает мне дополнительную дозу счастья.

– Поделитесь с нашими читателями своими впечатлениями о последнем большом соревновании.

– Соревнование состоялось 6 октября в пригороде Барселоны Калелье (Испания). Старт соревнования, в котором принимали участие свыше 3500 атлетов, был дан в 8 утра. Поначалу для меня было важным лишь преодолеть дистанцию, неважно за какое время. Однако, ближе к дате соревнования я почувствовал в себе уверенность и поставил цель пройти ее за 12 часов. Первый этап – плавание мне удалось проплыть за 1 час и 7 минут. Это результат, о котором я мог только мечтать. Через 4 минуты я был уже на велосипеде. Веломаршрут состоял из двух кругов по 90 км. Завершив первые 90 км и подъехав к развороту, среди болельщиков я увидел сына, супругу и друзей. Их поддержка дала мне невероятную мотивацию, и я преодолел веломаршрут в 180 км за 5 часов и 7 минут. Все это время я морально готовил себя к длинному марафону. Благодаря знаниям, которыми поделился со мной мой тренер, я разработал свою тактику распределения сил. Беговой этап соревнования состоял из 3 кругов по 14 км каждый. Бежать более 4-х часов и думать о финишной прямой — большая ментальная работа над собой. У меня уже почти не было сил, но я заставлял себя не сдаваться. И вот, завершая свой 42-ой км, я забегаю на красную дорожку финишной прямой. Здесь меня ждет сын с медалью в руках. Те эмоции, которые я пережил в тот момент, словами передать невозможно. Ты стал «Железным Человеком»!

— Таким образом, Вы стали девятым IRONMAN-ом в Азербайджане. Как Вы можете прокомментировать свою победу?

— Это прибавило мне ответственности в призыве к здоровому образу жизни, а также сподвигло на новые результаты. В данный момент я максимально стараюсь мотивировать всех тех, кто начинает заниматься триатлоном, ведь нас в стране не так много. В моем становлении IRONMAN большую роль сыграли соратники по спорту, которым я безгранично благодарен. Теперь мотивировать и поддерживать других — моя задача. В настоящее время мы продолжаем работу над сайтом ironman.az. Это информативный сайт, где читатели могут ознакомиться с результатами местных атлетов, тренерами, клубами и командами, а также узнать много нового и полезного о данном виде спорта.

— Желаем Вам успехов и новых достижений, Айдын!

— Спасибо большое! О триатлоне можно говорить долго, а мне пора на тренировку. Желаю всем быть здоровыми и сильными!

