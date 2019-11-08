В 2020 г. планируется открыть квоту на 6725 мест для иностранцев - Минтруда Азербайджана

8 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В следующем году предусмотрено открыть квоту на 6725 мест для иностранцев, желающих работать в Азербайджане.

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что министерство труда и социальной защиты уже обратилось в Кабинет министров в связи с выделением квоты и ожидается ее утверждение.

Замминистра добавил, что квота устанавливается в тесном сотрудничестве с работодателями: «В стране есть специальности, которые мы не можем обеспечить рабочей силой. Мы стараемся, чтобы по этим специальностям были приглашены высококвалифицированные специалисты. По другим направлениям министерство удовлетворяет потребности за счет возможностей местного рынка труда», - резюмировал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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