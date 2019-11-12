Бакинская высшая школа нефти стала официальным академическим партнером авторитетной организации

12 ноября 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) официально выбрана в качестве академического партнера Международного совета консультантов по вопросам электронной коммерции (The International Council of Electronic Commerce Consultants - EC-Council), передает Trend во вторник со ссылкой на сообщение БВШН.

Международный совет консультантов по электронной коммерции (EC-Council) - крупнейшая в мире организация по обучению и технической сертификации в области кибербезопасности. В то же время EC-Council - это профессиональная организация, которая оказывает поддержку лицам, обладающим навыками в электронной коммерции и информационной безопасности.

EC-Council, функционирующий в 145 странах мира, обладает всемирно известными программами - «Сертифицированный этичный хакер», «Сертифицированный аналитик по безопасности», «Тест контроля лицензии».

Совет подготовил более 200.000 экспертов по информационной безопасности, которые работают в авторитетных организациях и компаниях. Одновременно с этим EC-Council сплотил вокруг себя специалистов по электронной коммерции и информационной безопасности.

Статус академического партнера EC-Council предоставляет БВШН следующие преимущества:

* Официальный сертификат академического партнера EC-Council

* Самые современные источники обучения

* Участие в эксклюзивных мероприятиях

* Доступ к сильной программе обучения EC-Council

* Скидки и стипендии для учителей

* Кибер конкурсные скидки и стипендии

* Студенческие скидки и право на экзамен

* Использование ресурсов Центра тестирования EC-Council

Центральный офис EC-Council, который, прежде всего, известен как профессиональный орган по сертификации, расположен в городе Нью-Мексико.

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