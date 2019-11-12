Завтра утром в Баку местами туман, морось, вечером возможен дождь

БАКУ/Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман, морось, вечером возможен дождь. Во второй половине дня временами возможно усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 9-11, днем - 15-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 55-65 процентов.

В западных районах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером в некоторых северных и восточных районах ожидается дождь, местами ливневые дожди. Ночью и утром в отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 6-11, днем 16-21, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

Но с завтрашнего вечера и до конца недели в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, временами будет идти дождь, местами сильный.

Подует северный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, местами с усилением до 23-25 метров в секунду.

Температура воздуха составит 10-12 градусов.

В районах Азербайджана с завтрашнего вечера и до 17 ноября также установится нестабильная погода, температура снизится на 5-8 градусов по сравнении с предыдущими днями, в северных и восточных районах прогнозируются дожди, местами ливневые, в горных районах возможен снег. Северо-восточный ветер местами усилится.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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