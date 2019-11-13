Федерация гимнастики Азербайджана обещает очень интересное и красивое новогоднее шоу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана, как всегда, обещает зрителям очень интересное и красивое новогоднее шоу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию.

Это с нетерпением ожидаемое всеми шоу называется "Tarik Gimmaster və dostlarının sehrli sərgüzəştləri" («Tarik Gimmaster и волшебные приключения его друзей»).

Сюжетная линия шоу повествует о том, что путешествие Тарика и его друзей в поисках приключений в волшебный мир спорта, познание секретов его волшебства стали возможны благодаря силе дружбы. Жизнь главного героя Тарика в повествовании, которое оживят члены сборных команд по видам гимнастики, полностью меняется после того, как он попадает на Волшебную Арену Гимнастики. Тарик и его верные друзья Гамида и Рауф, с которыми он познакомился на Арене, отправляются в путешествие навстречу приключениям в волшебном мире спорта.

Красочные декорации, сменяющие друг друга прекрасные и очень интересные выступления участников шоу погрузят вас в путешествие в полный волшебства мир Тарика.

Шоу пройдет 24 декабря в 18:00 в Волшебной Арене Гимнастики, вернее, в Национальной арене гимнастики.

Билеты на шоу можно приобрести в кассе Арены и онлайн https://ticketing.mga.az/az/competition/76/#/buyticket

Билеты стоят 15, 20, 25 и 30 манатов.

Тел. для справок: (+994 12/51) 566-96-99.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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