В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла

18 ноября 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и завтра утром местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 10-13, в Баку ночью - 4-6, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

Завтра в западных районах страны преимущественно без осадков, вечером в отдельных северных и восточных районах ожидается дождь, на горных территориях - мокрый снег. Ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 10-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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