В начальных классах школ Азербайджана надо отменить домашнее задание

25 ноября 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В I и во II классах азербайджанских школ надо либо отменить домашнее задание, либо задавать меньше уроков.

С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Эльмира Ахундова, сообщает в понедельник Trend.

Депутат отметила - возвращаясь из школы, шестилетние дети до 8-9 часов вечера делают только уроки.

"Почему учеников средних школ чрезмерно нагружают домашними заданиями? Они ведь дети. В них может проснуться ненависть к школе. Домашние задания I и II классов надо либо отменить, либо задавать меньше уроков.В противном случае у детей просто не будет времени заниматься спортом или какими либо видами искусства. Школы будут воспитывать роботов. Столь продолжительный сидячий образ жизни учеников может создать серьезные проблемы для их здоровья", - сказала депутат.

По словам Ахундовой, в школах, в частности в школах русского сектора, необходимо проконтролировать качество учебников: "Учебники необходимо изготовить заново, потому сегодня их качество никого не удовлетворяет. В ряде случаев упражнения даже не объясняются. Часто учителя перекладывают возложенные на них обязанности на родителей, прикрываясь напряженностью школьной программы", - резюмировала Ахундова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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