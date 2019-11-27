Рады возможности тренироваться в Национальной арене гимнастики в Баку - тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тренер сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике Эсме Браун в восторге от условий, созданных в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает в среду Trend.

"Когда я впервые увидела Национальную арену гимнастики, то была просто поражена созданными здесь условиями – это потрясающая площадка для тренировок. Арена гимнастики в Баку невероятно красива, организация рабочего процесса проходит на самом высоком уровне. Здесь все скоординировано и согласовано, все работают четко и профессионально, могут тренироваться разные группы", - сказала она.

Как подчеркнула Эсме Браун, в Арене гимнастики в Баку предусмотрено все для успешных и плодотворных тренировок спортсменов. "Мы рады предоставленной возможности тренироваться здесь", - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике. В тренировках принимают участие четыре гимнастки.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева)

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