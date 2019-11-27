Севиндж Заман: Необходимо активнее пропагандировать здоровый образ жизни и правильное питание (ФОТО)

Здоровый образ жизни и правильное питание являются важными факторами сохранения здоровья. Но что делать, если все больше людей подвержены тем или иным заболеваниями, в основе которых лежит элементарное безразличие к собственному организму? Без просветительских мер не обойтись. И сегодня мы поговорим об этом с руководителем Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) Севиндж Заман.

- ANDOP проводит и активно участвует в мероприятиях, посвященных здоровью и здоровому образу жизни. На днях состоялась конференция, посвященная зависимости сахарного диабета и кардиологических заболеваний, в Научно-Исследовательском Институте Кардиологии им. Дж.М.Абдуллаева. Одна из главных мыслей, которая была озвучена вами на этом мероприятии – необходимость консолидации просветительских усилий. Почему это важно?

- Несмотря на то, что проблема сахарного диабета находится под пристальным вниманием государственных структур и международных организаций, к сожалению, число людей с этим заболеванием неуклонно растет. Более того, сахарный диабет второго типа, который раньше диагностировался, в основном, у людей в возрасте, сейчас значительно помолодел. Если посмотреть шире, то подобная тенденция наблюдается и в отношении других серьезных заболеваний.

Часто диабет, кардиоваскулярные заболевания, глазные заболевания, заболевания сосудов, суставов, онкологические заболевания проходят на фоне ожирения, которая уже получила название – болезнь 21 века. Это актуально и для Азербайджана.

Как выход, который способен коренным образом изменить ситуацию, мы, как общественная организация диетологов Азербайджана, видим в усилении просветительских мер, проведении совместных мероприятий со специализированными ассоциациями специалистов от сферы здравоохранения. Мы призываем к этому всех своих коллег и сами открыты к любому виду сотрудничества.

- Что непосредственно ANDOP делает в этом направлении?

- Нашу деятельность в пропаганде здорового образа жизни мы реализуем в двух направлениях. Первое это предоставление комплексного академического образования по диетологии для специалистов в сфере здравоохранения, а также для всех желающих изучить секреты нутрициологии. Для врачей эти курсы очень важны для того, чтобы добиваться повышения эффективности назначаемого лечения.

А второе – проводим просветительские мероприятия для научной аудитории, офисных работников, родителей и, самое главное, детей.

В конференции, которая была проведена ANDOP совместно с Научно-Исследовательским Институте Кардиологии им. Дж.М.Абдуллаева, у научной аудитории большой отклик получили выступления наших представителей докторов-диетологов Эмиля Хидаятли, выступивший на тему «Хронические воспаления, питание и образ жизни» и Шумары Гараджаевой, которая рассказала о «Роли пищевых волокон в сердечно-сосудистых заболеваниях». Сегодня медицина во всем мире изменила подход к пациентам, и каждый врач осознает роль питания в лечение заболеваний, особенно хронических.

- В активе у ANDOP и корпоративные проекты, которые помогают сотрудникам организаций придерживаться здорового образа жизни. Расскажите о них.

- Наша команда организует и мероприятия для работников компаний, которые в условиях офисной работы часто набирают вес и приобретают различные заболевания исключительно из-за отсутствия физической активности и полноценного здорового питания. Очень часто, посвящая всего себя «умственной» сидячей работе, мы и не замечаем, как падают показатели жизнедеятельности наших организмов. И если вовремя не показать людям, что, не задумываясь о своем рационе и без физической активности, такими темпами мы будем пополнять ряды пациентов больниц.

Последнее такое мероприятие мы реализовали в одной из крупных нефтяных компаний, работающих в Азербайджане, и приурочили его к Всемирному дню сердца. Проводя эти просветительские мероприятия, мы рассказывали, как лучше всего наладить свой режим питания и обеспечить для организма достаточные физические нагрузки.

Мы, будучи здоровыми, можем принести гораздо большую пользу государству. Сейчас наше государство, реализуя программы в сфере здравоохранения, расходует весьма существенные средства. Поэтому, заботясь о своем здоровье, мы можем оказать поддержку нашей экономики. Но, конечно же, прежде всего мы как здоровые люди больше нужны нашим детям, родителям, семьям.

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