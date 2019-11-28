"Азеристиликтеджхизат" еще не погасил задолженность перед "Азеригаз"

28 ноября 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеристиликтеджхизат" еще не оплатил ПО "Азеригаз" задолженность в 29 миллионов манатов за купленный газ, сказал в четверг Trend генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, задолженность все еще остается. "Задолженность пока не погашена, просто мы восстановили подачу газа для обеспечения населения отоплением. "Азеристиликтеджхизат" утверждает, что в связи с дешевой ценой отопления они не могут оплатить эту сумму, то есть, население им платит, но этих выплат недостаточно для оплаты газа. Структура не смогла погасить 30 процентов задолженности. "Азеригаз" полностью платит за приобретенный газ структуре SOCAR, и наши выплаты осуществляются в полном объеме", - сказал Алиев.

İ(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Газахском и Самухском районах газифицированы более 600 частных домов
Энергетика 27 ноября 09:15
В Гусарском районе новый жилой массив обеспечен природным газом
Энергетика 25 ноября 16:39
ПО "Азеригаз" огласило показатели обеспечения газом жилых домов за 10 месяцев
Энергетика 25 ноября 13:06
Объем закачки газа ПО «Азеригаз» достиг рекордной отметки
Энергетика 25 ноября 12:31
В ряд сел Губинского района осуществлена подача газа
Энергетика 20 ноября 15:16
При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 19 ноября 12:07
Лента новостей
ОАО "Азеришыг" к концу года завершит реконструкции электросети в восьми селах республики
Энергетика 09:36
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:35
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Нефть дешевеет второй день подряд на данных по запасам сырья в США
Энергетика 09:29
Партнерская компания о Генеральном плане Баку
Общество 09:16
Узбекский банк стал частью экосистемы российского Сбербанка
Финансы 09:16
Завершается ряд процедур в связи с предстоящими в Азербайджане муниципальными выборами
Политика 09:09
Верховный суд Южной Кореи постановил пересмотреть решение по делу экс-президента страны
Другие страны 08:58
Заместитель Эво Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах
Другие страны 08:47