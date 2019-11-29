В Азербайджане впервые представлена мобильная версия «Электронного Суда» - ФОТО/ВИДЕО

Впервые в истории судебной системы Азербайджана в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики была представлена мобильная версия «Электронного Суда».

Отметим, что новое программное обеспечение «Мобильный Электронный Суд» было разработано Рабочей Группой Министерства юстиции по информационной системе «Электронный Суд» в рамках реализации Указа Президента Азербайджанской Республики «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года.

Руководитель Рабочей Группы Министерства юстиции по информационной системе «Электронный Суд», судья Рамин Гурбанов отметил, что с 29 ноября 2019 года граждане и предприниматели смогут воспользоваться посредством нового мобильного приложения всеми возможностями информационной системы «Электронный Суд», а также Единого Судебного Портала.

Отметим, что с помощью «Мобильного Электронного Суда» возможно в электронном порядке с мобильного телефона подавать судебные иски, поcылать документы, получать информацию о времени и месте судебного разбирательства, получать судебные решения в электронной форме, получить общую информацию о судье и суде, ознакомиться с судебной статистикой и воспользоваться другими современными возможностями.

Руководитель Рабочей Группы Министерства юстиции по информационной системе «Электронный Суд», судья Рамин Гурбанов указал, что мобильные электронные судебные приложения редки в мире и в Европе. Причиной этому является необходимость особого подхода к разработке данного типа программного обеспечения, а также больших интеллектуальных ресурсов.

Во время презентации была предоставлена обширная информация о преимуществах приложения «Мобильный Электронный Суд», которое было подготовлено совместно со Всемирным Банком, а также было отмечено, что данное приложение является еще одним шагом на пути облегчения доступа к правосудию. Потому что предприниматель или гражданин без доступа к стационарному компьютеру может получить оперативные данные по нужному делу, узнать информацию о времени назначенного судебного заседания. С помощью мобильного приложения можно на смартфоне ознакомиться и загрузить судебные документы (иски, судебные акты и т. д.), а также предприниматели могут войти в приложение с помощью ASAN imza и ознакомиться с делами касательно компании, которой они владеют.

С целью расширения возможностей доступа к правосудию, программное обеспечение было создано на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Отметим, что новое электронное приложение было разработано в соответствии с Планом Действий на вторую половину 2019 года «О реформах в судебной системе для улучшения деловой среды и дальнейшего улучшения позиции нашей страны в международных рейтингах».

За короткое время под руководством главы государства были внесены изменения в информационную систему «Электронный Суд» и созданы более усовершенствованные функциональные возможности. В результате этого, согласно отчету Всемирного Банка «Doing Business 2020», Азербайджан поднялся с 40 на 28 место среди 190 стран по показателю «Обеспечение исполнения контрактов».

На данном мероприятии участвовали официальные представители Верховного Суда и Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Пользователи операционной системы Андроид могут загрузить приложение "Мобильный Электронный суд" по данной ссылке: http://bit.ly/2qLzuC9

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