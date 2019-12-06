Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими была встречена с большим воодушевлением в стране, в том числе в Абшеронском районе, сообщает в пятницу Trend.
Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено столько деревьев.
Шестого декабря жители Абшеронского района с большим энтузиазмом присоединились к этой широкомасштабной кампании, приняв участие в высадке тысяч саженцев на предварительно выделенной территории.
Выступления учащихся музыкальных школ района и танцевальных коллективов придали мероприятию особое настроение.
Отметим, что богатое наследие поэта и мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след в художественной и философской мысли азербайджанского народа, обладающего многовековыми традициями, и сегодня имеет большое значение в духовно-нравственном совершенствовании людей.
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2019 года «Годом Насими» в Азербайджане по случаю 650-летия Имадеддина Насими создало новые возможности для пропаганды и изучения художественного наследия великого поэта.
В рамках «Года Насими» в стране и в мире проводится ряд важных мероприятий.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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