Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)

6 декабря 2019 15:25 (UTC+04:00)

Добавлены подробности(первая версия опубликована в 12:21)

БАКУ/Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими была встречена с большим воодушевлением в стране, в том числе в Абшеронском районе, сообщает в пятницу Trend.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено столько деревьев.

Шестого декабря жители Абшеронского района с большим энтузиазмом присоединились к этой широкомасштабной кампании, приняв участие в высадке тысяч саженцев на предварительно выделенной территории.

Выступления учащихся музыкальных школ района и танцевальных коллективов придали мероприятию особое настроение.

Отметим, что богатое наследие поэта и мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след в художественной и философской мысли азербайджанского народа, обладающего многовековыми традициями, и сегодня имеет большое значение в духовно-нравственном совершенствовании людей.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2019 года «Годом Насими» в Азербайджане по случаю 650-летия Имадеддина Насими создало новые возможности для пропаганды и изучения художественного наследия великого поэта.

В рамках «Года Насими» в стране и в мире проводится ряд важных мероприятий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
  • Жители Абшеронского района приняли активное участие в кампании по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев
Политика 16:26
Бахрам Багирзаде: Акция, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, воплотила мою детскую мечту (ФОТО)
Социум 15:46
В Гяндже посажено свыше 10 тыс. деревьев (ФОТО)
Общество 15:45
В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
Общество 15:40
Праздник в Мушфигабаде - акция по посадке 650 тыс. деревьев, концертная программа, знаменитости (ФОТО)
Общество 15:30
В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 15:23
Лента новостей
Одно из управлений SOCAR объявляет тендер
Тендеры 16:27
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев
Политика 16:26
АБР внедрит в Казахстане технологию предпускового подогрева двигателя
Бизнес 16:26
Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае
Китай 16:24
Молодежь Баку и народные инструменты в развитии духовного мира
Культура 16:21
Украина видит необходимость развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном (эксклюзив)
Транспорт 16:21
Азербайджанский завод разрабатывает новую линию производства алкогольных напитков
Бизнес 16:16
Парламентские выборы в Азербайджане станут примером народной поддержки политике государства — депутат
Политика 16:10
Рейтинг самых популярных актеров (ФОТО)
Интересное 16:08