БАКУ /Trend/ - В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр.

Об этом журналистам сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает во вторник Trend.

Гейдаров подчеркнул, что в фундаменте минарета мечети обнаружена проблема: «Наклонение минарета создавало аварийную ситуацию. Поэтому собираться там опасно. Идет работа по восстановлению минарета, или при надобности, строительству нового».

Он добавил, что после этого в мечети будет создана община.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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