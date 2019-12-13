Группа компаний ООО «KARVAN-L» дала старт деятельности стеклообрабатывающего завода «KARVAL-L GLASS" (ФОТО/ВИДЕО)

Группа компаний ООО «KARVAN-L» с 2008 года дала старт деятельности комплексного стеклообрабатывающего завода под названием «KARVAL-L GLASS». С того же года компания занимается реализацией строительных проектов, используя сложную металлоконструкцию - современный дизайн металла и стекла в строительной отрасли. Среди осуществленных проектов можно отметить объекты общественного питания, расположенные на приморском бульваре, автозаправочные станциии Azpetrol и реконструкция фасадной системы стадиона «Анжи» в Махачкале, Россия. (показать фотографии проекта здесь). Следует отметить, что «KARVAN-L», кроме проектов в Азербайджане, запускает успешные проекты и в зарубежных странах.В последние годы проекты были представлены на выставках в Грузии - Batumi Build, в Арабских Эмиратах в городе Дубае IPS-2018, а также в городе Москве Российской Федерации на выставке MosBuilt.Кроме того, на заводе работает профессиональная команда, осуществляющая сложные заказы, такие как резка стекла, полировка, закалка (прямая, гибкая), различные конструкции стекла, отверстия и узоры, простое шлифование и декор, антипригарное стекло и простое ламинирование.

KARVAN GLASS - первая в мире автоматизированная система чистки фасадов. Автором этого уникального устройства также является Гафаров Абульфаз Ганифа оглы. Используя данное средство, можно очистить высокие стеклянные фасады зданий нашего города довольно быстро и восстановить их первоначальный облик. Это устройство помогает экономить время для чистки фасада зданий, заменяет тяжелый физический труд, создает идеальную чистоту и служит для сохранения красоты нашего города.